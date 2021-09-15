Rektör Turgut’dan Başkan Yıldırım’a ziyaret

Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar’la birlikte Gölbaşı Meslek Yüksek Okulunu ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Rektör Turgut, daha sonra Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, “Değerli Rektörümüz öğrencilerin rahat bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için tüm gayretiyle sürekli çalışıyor. Sayın rektörümüz ile yüksekokulumuzun sorunları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.