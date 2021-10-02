Pamuk fabrikasında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi'nde gece yarısı bilinmeyen nedenden dolayı pamuk fabrikasında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın ancak kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.