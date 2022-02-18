Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Muhammed El Abdullah idaresindeki 02 MA 1229 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Abdullah, yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Abdullah'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA