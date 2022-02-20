Otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahramanmaraş yönünde ilerleyen İrfan Salar idaresindeki 46 LE 923 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobilde bulunan Eylül Salar'ın (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Eylül Salar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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