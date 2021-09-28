Öğrencilere tablet sürprizi

Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu tarafından, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu'nu kazanan öğrencilere tablet hediye etti.
Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törene, Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ile öğrenci ve veliler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu'ya hediyelerinden dolayı teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.
Kaynak: PHA