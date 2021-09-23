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Öğrencilere biyolojik çeşitlilik anlatıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği görevlileri öğrencilere biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilgi verdi.

23 Eylül 2021 Perşembe 16:14
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Öğrencilere biyolojik çeşitlilik anlatıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği görevlileri öğrencilere biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilgi verdi.

Gölbaşı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Şefi Özgür Er ve Orman Mühendisi Ahmet Küçükyaman tarafından öğrenciler biyolojik çeşitlilik konusunda bilgilendirildi. İki farklı okulda biyolojik çeşitlilik, tabiat turizmi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı eğitim sonunda merak ettikleri soruları sorarak, bilgi sahibi oldu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 24.09.2021 11:56
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