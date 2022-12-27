Kaymakam İhsan Ayrancı, köylerdeki vatandaşlarla buluşuyor

Köy ziyareti kapsamında Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı’ya, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burak Erdoğan, Orman İşletme Şefi Mehmet Uylu ve Hamzalar Köyü Muhtarı Asef Geçeci eşlik etti.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar Köyüne ziyaret gerçekleştiren Kaymakam İhsan Ayrancı, köyde yaşayan sohbet edip sorunlarını dinledi.

Kaymakam Ayrancı, bulduğu her fırsatta vatandaşlarla Gölbaşı merkezde ve ilçeye bağlı köylerde yaşayan halkla buluşarak sorun ve isteklerini dinleyerek çözüm üretilmesi için çalışma yapıyor.