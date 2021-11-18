Kaymakam İhsan Ayrancı: Gölbaşı eğitimde başarılı bir ilçe

Gölbaşı İhsan Ayrancı başkanlığında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürü Abdullah Doğan ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, ülke ve İl geneli LGS ve YKS sonuçları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonuçları, kaymakamlık tarafından yapılan deneme sınavları, taşıma konusu, bu güne kadarki Covid-19 vakalarının değerlendirilmesi, yardımcı kaynak konusu, Ölçme Değerlendirme Merkezinin hazırladığı web sayfalarının tanıtımı, devam devamsızlık ve benzeri konular görüşüldü.

Gölbaşı ilçesinin eğitimde başarılı bir ilçe olduğunu belirten Kaymakam İhsan Ayrancı, "Gölbaşı ilçesinin eğitimde başarılı bir ilçe olduğunu, il genelinde ilk sırada yer aldığını, biraz evvel yapılan sunulardan da anlıyoruz. Ben, başarıda emek veren tüm eğitim çalışmalarına teşekkür ederim. Amacımız, bu başarıyı ülke genelinde de üst düzeylere çıkarmaktır. Bizim ilk hedefimiz ve önceliğimiz eğitimdir. En büyük yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna inanıyorum. Elbette ki sadece akademik başarı tek başına yeterli değildir. Biz, bu başarıları sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklemek durumundayız. Akademik başarılar eğitimle taçlandırılmadığı sürece, tek başına bir anlam ifade edemez. Bu yüzden, en evvel çocuklarımızı bu ülkenin toprağına, bayrağına, insanına ve değerlerine bağlı olarak yetiştirmek hepimizin birinci görevidir" dedi.

Yukarı Karakuyu İlkokulu Sınıf öğretmeni Mikail Daloğlu ise, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve okudukları kitapları daha kolay değerlendirebileceği okuma projesini tanıttı.