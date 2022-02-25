Kaymakam Ayrancı'nın köy ziyaretleri devam ediyor

Adıyaman’ın İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı’nın köy ve okul ziyaretleri devam ediyor. Beraberinde bulunduğu heyetle birlikte Savran köyüne giden Kaymakam İhsan Ayrancı Savran Köyü İlkokulu ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirerek köy halkı ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sınıfta bir araya gelen Kaymakam Ayrancı, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler de veren Kaymakam Ayrancı, tüm öğrencilere derslerinde başarı dileklerinde bulundu.

Kaymakam Ayrancı’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Savran Köyü Muhtarı Musa Beyazdal ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yaşar Gültekin eşlik etti.

Kaynak: PHA