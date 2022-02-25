Kaymakam Ayrancı, 'Namazla Diriliş' programına katıldı

İlçeye bağlı Belören Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Belören İmam Hatip Ortaokulu’nun hazırlamış olduğu “Namazla Diriliş” programına Kaymakam İhsan Ayrancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım’ın Kuran-ı Kerim tilaveti, Okul Müdürü Yusuf Öntürkler’in açılış konuşması, hadis oratoryosu, öğrencilerin seslendirdiği çeşitli ilahiler, "Kıl Beni Ey Namaz" oratoryosu ve piyes sergilendi.

Program sonunda Kaymakam Ayrancı programda emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: PHA