Kaymakam Ayrancı, kontrol noktasında incelemede bulundu

Mevcut yeri ilçe girişi Karayolları Şube Şefliği mevki olan ‘Trafik Kontrol Noktası ve Asayiş Uygulama Noktası’ noktasının yetersiz kalmasından dolayı TEDES hız ihlal tespit Sistemi’nin bulunduğu alana taşınması yönünde karar alınmıştı.

Karaburun Köyü istikameti TEDES hız ihlal tespit sistemi yakınlarında başlayan inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ayrancı'ya İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, eşlik etti. Kaymakam Ayrancı, yapımı devam eden uygulama noktasında inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: PHA