Kaymakam Ayrancı, karla mücadele çalışmaları yerinde inceledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısında bulunduğu ve yoğun kar yağışının ardından kırsal alanlarda kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıkmasıyla bir çok yol ulaşıma kapanmıştı. İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kırsal alanlardaki yol açma çalışmalarıyla bir çok köy yolu ulaşıma açılırken, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ekipler tarafından 'Sırıklı Yaylası' yolunda yapılan yol açma çalışmalarını yerince inceledi.Kaymakam Ayrancı'ya AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman eşlik etti.

Ekipler tarafından yapılan yoğun çalışma sonucunda kapalı köy kalmadığını belirten Kaymakam Ayrancı,"İl Özel İdare ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu Gölbaşı ilçemizde son iki mezranın yolunun bugün açılmasıyla birlikte yolu kapalı yerleşim yeri kalmamıştır. Yoğun kar yağışı dolayısıyla ilimiz genelinde ulaşıma kapanan köy yollarının açık kalması için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdüren Özel İdare Ekiplerimize teşekkür ediyoruz."dedi.

Kaynak: PHA