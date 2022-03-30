Kaymakam Ayrancı'dan 'Bağış' çağrısı

Yarım çağrısına destek verilmesini isteyen ve Ramazan ayında tüm vatandaşların tek bir sofrada buluşacağını belirten Kaymakam Ayrancı,"Ramazan ayının memleketimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlçemizde kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi partilerimizle birlikte iyilik hareketinde bir araya gelme ve güçlerimizi birleştirme kararı aldık. Topladığımız bağışları Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın bastırdığı ve yerel esnaflarımızda geçerli olan alışveriş çeklerine dönüştüreceğiz. Ramazan ayında tüm Gölbaşı tek bir sofrada buluşuyor, birlik içinde paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar ve esenlikler dilerim."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA