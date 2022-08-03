Galeriler Yazarlar
Adıyaman 39
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.675,75
ALTIN
1.023,54
DOLAR
17,97
STERLİN
21,89
EURO
18,32

Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:17
66 Okunma
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Mahmut Tatas idaresindeki 63 PU 900 plakalı Ford marka kamyonet, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yaycı’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yaycı, yaralandı. Yaralı Ahmet Yaycı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 03.08.2022 13:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yıldırım'dan ağaç kesimi yapıldığı paylaşımlarına yalanlama
Başkan Yıldırım'dan ağaç kesimi yapıldığı paylaşımlarına yalanlama
Gölbaşı'nda vatandaşların sinyalizasyon talebi
Gölbaşı'nda vatandaşların sinyalizasyon talebi
Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları başladı
Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları başladı
Gölbaşı’nda korkutan yangın
Gölbaşı’nda korkutan yangın
Gölbaşı'nda amca yeğen girdiği suda hayatını kaybetti
Gölbaşı'nda amca yeğen girdiği suda hayatını kaybetti
Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi
Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi
Orman yangınında 2 hektarlık alan yandı
Orman yangınında 2 hektarlık alan yandı
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi
Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı
Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı
Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor
Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor
Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor
Gölbaşı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi
Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi
Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı
Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı
Gölbaşı'nda doktorlar iş bıraktı
Gölbaşı'nda doktorlar iş bıraktı
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Gölbaşı'nda çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı
Akaryakıt istasyonunda patlama ve panik anları kamerada
Akaryakıt istasyonunda patlama ve panik anları kamerada
Gölbaşı Gölü temizleniyor
Gölbaşı Gölü temizleniyor
Gölbaşı Gölünde temizlik çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı Gölünde temizlik çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor
Gölbaşı ilçesinde caddelere kilitli parke taşı döşeniyor
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı
Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın - Videolu Haber
Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın - Videolu Haber
Gölbaşı’nda buğday firiği yapımına başlandı
Gölbaşı’nda buğday firiği yapımına başlandı
Gölbaşı'nda 'Suriyeli Öğrencilere Uyum Projesi' etkinliği
Gölbaşı'nda 'Suriyeli Öğrencilere Uyum Projesi' etkinliği
Gölbaşı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Gölbaşı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Gölbaşı'nda minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim