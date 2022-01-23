Jandarmadan uyuşturucuya 3 gözaltı

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan araçta yapılan aramada 32.54 gram metanfetemin, 37.76 gram kubar esrar uyuşturucu maddeleri ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve aparatları muhafaza altına alınırken araçta bulunan İ.H.Ş. , S.İ. ve Ö.G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA