İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı

2014 yılında 16 yaşındayken 3 aylık gelin Yeter Arslan, Gaziantep'ten Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde bulunan akrabalarının yanına gelmiş ve girdiği bunalım sonucu akrabalarının evinde bulunan pompalı tüfeği kafasına dayayarak yaşamına son vermişti.

8 yıl sonra Yeter Arslan'ın erkek kardeşi Hikmet Arslan, Gaziantep'te çalıştığı bir fabrikadan izin alarak Yukarı Nasırlı köyüne geldi. Hikmet Arslan, köy yakınlarında bulunan bir ağaca kendisini iple asarak intihar etti. Baba Ahmet Arslan, oğlunu ağaca asılı halde görünce durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Hikmet Arslan, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Hikmet Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: PHA