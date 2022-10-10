İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özkol (39), idaresindeki 33DUZ01 plakalı otomobili ile İmdat Gül (52) idaresindeki 14 GE 935 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 13.kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Zeynep Gül (16), Yasemin Gül (21), ve Ayşegül Gül (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha