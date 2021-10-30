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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:17
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Münir Balkaya yönetimindeki 01 BEU 57 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Gölbaşı ilçesi istikametine sol şeritte seyir halinde iken 20. kilometrede sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip karşı yönden gelen Mustafa Hekimoğlu yönetimindeki 42 EKB 80 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı.

Kazada, 42 EKB 80 plakalı otomobilde bulunan 4 yaşındaki Elif Hekimoğlu ile 1 yaşındaki Hasan Hekimoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 30.10.2021 12:58
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