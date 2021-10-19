Hurma Kurutma ve Paketleme Tesisi için geri sayım başladı

Bölgeye has aroması ile lezzeti sayesinde ve tüketiciler tarafından büyük rağbet gören ve üreticiler tarafından hurma meyvesi fidan dikimi bölgede başladı.

Bölgede doğru tarım uygulamalarıyla, rekolte olarak yüksek verimin alınabildiği hurma meyvesinden, sadece yaş meyve olarak değil yüksek getiri elde etme amacıyla, katma değer oluşturmak için “Hurma Kurutma ve Paketleme Tesisi” için ilk adım atılmıştı.

“İlçemiz ekonomisine önemli derecede katkı sağlayacak”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam İhsan Ayrancı, “Hem yaş meyve olarak hem de kuru meyve olarak pazara sunulan hurma meyvesi, tarımsal alanda bölgemiz ekonomisine ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Kaymakamlığımız tarafından yürütülen ve hayata geçirilecek olan hurma meyvesi kurutma ve paketleme tesisi ile birlikte çiftçilerimizin mallarının ellerinde kalması gibi bir problem ortadan kalkacaktır. İlçemiz ekonomisine önemli derecede katkı sağlayacak bu proje ile hayata geçireceğimiz tesiste günlük 1 ton hurma meyvesi kurutma işlemi yapılacaktır, bu tesisi kısa bir sürede vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin hizmetine sunmak üzere İlçe Tarım Orman Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz” dedi.