Gölbaşı’nda yapımı devam eden okullar incelendi

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal ile Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ilk olarak 2019 yılında Güney Asya Ülkesi olan Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırısında Şehit düşen, Serhat Selçuk Nariçi adına Fatih Mahallesine yaptırılacak olan 24 derslikli okul inşaatında son durumu yerinde inceledi.

İnşaat alanında görevlilerden bilgi alan Altındal, daha sonra Yunus Emre Anadolu Lisesi eski erkek pansiyonu ve Gölbaşı Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu'nu gezdi.

Son olarak yık-yap kapsamında yer alan Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Harmanlı İlk/Ortaokulu ve Yavuz İlkokulu inşaatlarında incelemelerde bulunan Altındal, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi almasıyla ilçeden ayrıldı.