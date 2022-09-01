Gölbaşı’nda üzümden yüksek rekolte bekleniyor

Ağustos ayında hasadı yapılan üzüm için tarlada mesai sabah erken saatlerde başlıyor. Bağda işçiler tarafından makasla kesilen salkımlar tezgahlara getiriliyor.

Burada salkımdan ayrılan ve çürüğü temizlenen üzüm taneleri, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında 5-7 gün süreyle kurumaya bırakılıyor.

İş İnsanı Sinan Karahan, emekle toplanan üzümler için mesai harcayan çiftçilerin sıcak altında zor şartlarda üzüm topladıklarını dile getirerek tüm üzüm üreticilerimize emeklerinin karşılığını almaları umuduyla bol kazançlar dilediğini söyledi.

Kaynak: PHA