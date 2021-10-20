Gölbaşı’nda polis suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölbaşı ilçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, ilçede 2021 yılının ilk 10 ayı içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında; 7 kilo 520 gram esrar maddesi, 1 kilo 218 gram metamfetamin maddesi, 74 kök hint keneviri, 65 gram plaka esrar maddesi, 54 gram eroin, 16 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet ectasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 212 şüpheliden, 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: PHA