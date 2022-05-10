Galeriler Yazarlar
Adıyaman 17
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.490,17
ALTIN
902,29
DOLAR
15,25
STERLİN
18,83
EURO
16,09

Gölbaşı’nda parklara bakım çalışması

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesine bağlı Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlar ile parklarda bakım çalışmaları sürdürüyor.

10 Mayıs 2022 Salı 16:50
4 Okunma
Gölbaşı’nda parklara bakım çalışması

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesine bağlı Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlar ile parklarda bakım çalışmaları sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda uzayan ve bakım gerektiren çim ve yabani otlarla ilgili çalışma yürütüyor. Bahar aylarında uzayan çimlerde biçme yapılırken yabani otlar köklerinden sökülerek yeşil alanlardan atılıyor.

Ekipler aynı zamanda ağaç budaması, mevsimlik çiçek dikimi ve ilaçlama çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 10.05.2022 20:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı'nda motosiklet hırsızlığına 3 gözaltı
Gölbaşı'nda motosiklet hırsızlığına 3 gözaltı
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu
İş insanı fabrikasında ölü bulundu
İş insanı fabrikasında ölü bulundu
Gölbaşı'nda 'Trafik Haftası' kutlamaları başladı
Gölbaşı'nda 'Trafik Haftası' kutlamaları başladı
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Başkan Yıldırım’dan bayram mesajı
Başkan Yıldırım’dan bayram mesajı
Gölbaşı’nda sağanak yağış zor anlar yaşattı
Gölbaşı’nda sağanak yağış zor anlar yaşattı
Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı
Gölbaşı'nda aynaya gizlenmiş uyuşturucuya 2 tutuklama
Gölbaşı'nda aynaya gizlenmiş uyuşturucuya 2 tutuklama
Başkan Yıldırım'dan İYİ Parti'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Yıldırım'dan İYİ Parti'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Yıldırım çocuklara sözünü tutu
Başkan Yıldırım çocuklara sözünü tutu
Gölbaşı’nda larva ilaçlaması sürüyor
Gölbaşı’nda larva ilaçlaması sürüyor
Gölbaşı'nda çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı
Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Gölbaşı’nda arıcılık kursu
Gölbaşı’nda arıcılık kursu
Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı
Başkan Yıldırım Polis Haftasını kutladı
Gölbaşı’nda cadde ve sokaklar pırıl pırıl oluyor
Gölbaşı’nda cadde ve sokaklar pırıl pırıl oluyor
Başkan Yıldırım'dan Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıl dönümü mesajı
Başkan Yıldırım'dan Gölbaşı'nın ilçe oluşunun yıl dönümü mesajı
Gölbaşı'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
Gölbaşı'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
Kaymakam Ayrancı'dan 'Bağış' çağrısı
Kaymakam Ayrancı'dan 'Bağış' çağrısı
Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu
Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 3 gözaltı
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 3 gözaltı
Başkan Yıldırım: Ekonomide yanlış adımlar atıldı
Başkan Yıldırım: Ekonomide yanlış adımlar atıldı
Babasını tüfekle vurarak öldürdü
Babasını tüfekle vurarak öldürdü
Gölbaşı’nda çiftçilere feromon tuzak dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda çiftçilere feromon tuzak dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda yaşlılar unutulmadı
Gölbaşı’nda yaşlılar unutulmadı
Gölbaşı’nda Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Gölbaşı’nda Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Gölbaşı'nda 18 Mart kutlamaları
Gölbaşı'nda 18 Mart kutlamaları

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim