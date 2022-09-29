Gölbaşı’nda otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi.

Fatma Serap Girişken idaresindeki 27 R 0175 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Elif Şebnem ve Deniz Asya Girişken yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA