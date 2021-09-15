Gölbaşı’nda ‘Öğrenci Masası’ velilerden tam not aldı

Gölbaşı Belediyesi’nce ‘Gurbette İlk Gün Zordur, Gelin Kolaylaştıralım’ sloganıyla hazırladığı Öğrenci Masası, il dışından gelen öğrenci ve velilerinden tam not aldı.

İlçe otogarında kurulan öğrenci masasında, il dışından üniversiteye gelen öğrenci ve ailelerine ulaşım, konaklama, yönlendirme ve ilçe tanıtımı gibi konularda yardımcı olunuyor.

“Öğrenci masası çok iyi düşünülmüş bir proje”

Gölbaşı Meslek Yüksek Okuluna çocuğunun kaydı için ilk kez Gölbaşı ilçesine geldiğini ifade eden öğrenci velisi Yunus Demirel, “Manisa’dan ilk kez Adıyaman’a çocuğumun okul kaydı için geldim. Otogarda iner inmez belediye ekipleri karşıladı. Okula ulaşım ve konaklama konuları olmak üzere birçok konuda bizlere yardımcı oldular. İlk kez gittiğimiz yerlerde genelde çok zorluk çekiyoruz. Sürekli birilerine sorular sormak zorunda kalıyorduk. Öğrenci masası çok iyi düşünülmüş bir proje, Belediye Başkanı İskender Yıldırım’a ve ekibine yardımları için çok teşekkür ediyorum” dedi.