Gölbaşı’nda korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağlarbaşı köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Sarıca’ya ait olan bağ evinin ikinci katında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında çevresinde bulunan ormanlık alan nedeniyle Gölbaşı Orman İşletme Şefliği ekipleri de arasöz ile yangına müdahale etti. Çıkan yangında ev kullanılamaz hala gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: PHA