Gölbaşı’nda Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen Koordinasyon Toplantısına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kaymakam İhsan Ayrancı, Adıyaman Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Tarım Müdürü Nurettin Kıyas ve ilçe protokolü katıldı.

Açılış konuşmaların ardından ilçesinin ihtiyaçlarına yönelik talepler masaya yatırılarak yapılan yatırımlar üzerinde çalışma yapıldı.

Kaynak: PHA