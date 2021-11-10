Gölbaşı’nda kırsal kalkınma toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz, İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, teknik personel ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2021-2022 yılı için yüzde 50 hibe destekli ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Programı’ kapsamında Teknik personel tarafından üreticilerin tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli projeler ve üretime yönelik makine ekipman başvuruları için nasıl başvuracakları, başvurucu süreci ve desteklenme kapsamı hakkında bilgiler verildi.

Toplantı, soru-cevap ve genel değerlendirmeyle sona erdi.