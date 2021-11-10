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Gölbaşı’nda hurma hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın katılımıyla hurma hasadına başladı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 20:02
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Gölbaşı’nda hurma hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

Dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen ve içerdiği zengin besin ve vitaminlerle sağlık açısından çok önemli bir meyve olan ‘Trabzon Hurması’ hasadına Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde başlandı.

Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan ‘Cennet meyvesi’ olarak adlandırılan hurma hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyünde start aldı.

“Çiftçilerin yüzünü güldürdü”

İlçede 3 bin 500 dekar üretim alanı ile üretim miktarı bakımından Türkiye’de 2. sırada yer alan Gölbaşı’nda hurma hasadında rekoltenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Muhterem Teymur’un bahçesinde düzenlenen hasada, Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Tarım İl Müdürü Nurettin Kıyas ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Hurma üretiminin her geçen yıl artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Gölbaşı ilçemiz ürün çeşitliliği bakımından zengin ve hurma üretimi için her yönüyle elverişli bir iklime sahiptir. Çiftçilerimizin gelirini artırmak için geçen yıl 30 bin, bu yılda Kasım ayı sonuna kadar 50 bin adet hurma fidanı dağıtmayı planlıyoruz. Dağıtılan fidanlar ve kurulan bahçelerle her sene üretim alanımız artmaktadır. Şimdilik 3.500 dekar olan hurma üretim alanımız sene sonunda yapılacak olan IVA güncellemesi ile birlikte 5 bin dekara çıkacaktır. Hurmanın katma değerini ve kalitesini artırmak amacıyla Gölbaşı ilçemizde Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Projesini hayata geçiriyoruz. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de Adıyaman ekonomisi kazanmış olacak. Bu proje ile üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Sezonun üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Hasat sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Bağlarbaşı Köyünde yapımı ve inşaatı devam eden Hurma Kurutma ve Paketleme tesisi inşaatını gezdi.

 

Kaynak: PHA
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