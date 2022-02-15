Gölbaşı’nda bir haftada 348 adres karantinaya alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs dolayısıyla son 1 haftada 348 adres karantina altına alındı.
Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Gölbaşı ilçe merkezinde son 1 haftada korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 517 kişinin yaşadığı 348 adres için karantina kararı verildi.
Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 348 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.Kaynak: iha