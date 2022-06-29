Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ’jelibon rezervi’ açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine ’jelibon’ olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye başkanlığı makamında ağırladığı misafirlerine jelibon ikramında bulundu. Başkan Yıldırım, misafirleriyle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını da diledi.

’Jelibon rezervinin ilk mahsullerini aldıklarını’ ifade eden Başkan Yıldırım, “Başkentimiz olan Ankara ilimizin önceki dönem Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, televizyon ekranlarında Adıyaman’da petrol aramalarında çıkan 6 milyar dolar değerindeki jelibon rezervlerinden bahsetti. Adıyaman’daki jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini almış bulunmaktayız. Tüm misafirlerimize sunmak üzere belediyemizde ikram etmeye başladık” diye konuştu.

iha