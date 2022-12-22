Gölbaşı’nda 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi

KADES uygulaması kapsamında çalışmalarını sürdüren, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından; kadınlara yönelik seminer organizasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ziyaretler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar ve Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstermekte olan işletmelere ziyaret ederek bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ekipler tarafından akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açıp tek bir tuşla 112-155-156 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacağı yönünde ve ayrıca farkındalık oluşturmak üzere bilgiler aktarıldı.