Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Gölbaşı Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tören, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının' okunmasının ardından Personel Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Çağdaş Dirik, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: PHA