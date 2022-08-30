Galeriler Yazarlar
Adıyaman 40
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.164,96
ALTIN
1.012,31
DOLAR
18,18
STERLİN
21,28
EURO
18,23

Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

30 Ağustos 2022 Salı 12:09
5 Okunma
Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Gölbaşı Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşları katıldı.
Tören, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının' okunmasının ardından Personel Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Çağdaş Dirik, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.
Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 30.08.2022 12:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Gölbaşı’nda uyuşturucu denetimi yapıldı
Gölbaşı’nda uyuşturucu denetimi yapıldı
Gölbaşı’nda 'Kene Avcısı' sülünler doğaya salındı
Gölbaşı’nda 'Kene Avcısı' sülünler doğaya salındı
Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor
Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor
Gölbaşı ilçesinde incir festivali düzenlendi
Gölbaşı ilçesinde incir festivali düzenlendi
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 gözaltı
Gölbaşı'nda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Gölbaşı'nda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Başkan Yıldırım'dan ağaç kesimi yapıldığı paylaşımlarına yalanlama
Başkan Yıldırım'dan ağaç kesimi yapıldığı paylaşımlarına yalanlama
Gölbaşı'nda vatandaşların sinyalizasyon talebi
Gölbaşı'nda vatandaşların sinyalizasyon talebi
Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları başladı
Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları başladı
Gölbaşı’nda korkutan yangın
Gölbaşı’nda korkutan yangın
Gölbaşı'nda amca yeğen girdiği suda hayatını kaybetti
Gölbaşı'nda amca yeğen girdiği suda hayatını kaybetti
Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi
Amca, yeğeniyle birlikte suda boğularak can verdi
Orman yangınında 2 hektarlık alan yandı
Orman yangınında 2 hektarlık alan yandı
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Gölbaşı’nda sarıkız örümceği korkusu
Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi
Fırınlarda yemek pişirimleri ücretlendirildi
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Gölbaşı’ndaki mezarlıkta bayram hazırlığı
Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı
Gölbaşı’nda belediyeyi ziyaret edenlere ’jelibon’ ikramı
Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor
Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor
Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor
Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor
Gölbaşı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Gölbaşı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber
Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi
Jandarma ekipleri üzüm bağında kenevir ele geçirdi
Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı
Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı
Gölbaşı'nda doktorlar iş bıraktı
Gölbaşı'nda doktorlar iş bıraktı
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Gölbaşı'nda çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim