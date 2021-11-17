Gölbaşı’nda 3 bin 500 adet cennet meyvesi fidanı dağıtıldı

Harmanlı Beldesinde gerçekleşen programa, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Harmanlı Belde Başkanı Ahmet Değirmenci, AK Parti İlçe Başkan Vekili Halis Kıskara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Işıklar ve çiftçiler katıldı.

Tören, Gölbaşı ilçesinde meyveciliği geliştirme çalışmaları kapsamında Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın destekleriyle Cennet Meyvesi olarak da bilinen 3 bin 500 adet fidan çiftçilerimize verilmesiyle sona erdi.