Gölbaşı zorlu kış şartlarına hazırlanıyor

Hava şartlarının zorlu geçtiği kış aylarında ilçede devam eden yağmur suyu alt yapı çalışmaları Fatih Mahallesi'nde devam ediyor.

Devam eden yağmur suyu alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, çalışmalar hakkında bilgi alarak, incelemede bulundu.

Çalışmaları inceleyen Başkan Yıldırım," İlçemizde zorlu kış şartları nedeniyle vatandaşlarımız sorun yaşamaması için ekiplerimiz tarafından sel baskını, yağmur suyu baskını sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe halkımızın kış aylarında mağdur olmaması için geçemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza her şartta olduğu gibi devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek, halkımıza daha iyi hizmet etme noktasında çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Söz verdiğimiz gibi yıllardır hizmetten yoksun bırakılan alt yapı çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz.Bizler kışa hazırlanırken, vatandaşlarımızı da yaklaşan kış öncesinde kişisel tedbirlerini almaya davet ediyoruz."dedi.