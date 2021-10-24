Gölbaşı'nda yol onarım çalışmaları sürüyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayı öncesinde bozuk olan yollarda bakım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Gölbaşı’nda yol yapım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan kış ayları öncesi vatandaşlarımızı çamurlu yollardan kurtararak rahat bir kış geçirmelerini sağlayacağız. Belediye ekiplerimiz tarafından ilçemizin muhtelif yerlerinde yol onarım çalışmaları devam ediyor. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için belediye ekiplerimizle birlikte mesai gözetmeden gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın huzuru, refahı ve konforu için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.