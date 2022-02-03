Gölbaşı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yoğun kar yağışı sonrası 1 metreyi geçen kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanların hayatını sürdürebilmesi için doğaya yem bırakıldı.

Etkili olan kar yağışı sonrasında, olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalma tehlikesi altında bulunan ve doğal ortamda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Hamzalar Köyü kırsalına yem bırakıldı.

Kırsal alanda bulunan yaban hayvanlarına yem bırakmaya Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Oruç, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü İsmail Kozan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gölbaşı Şefliğinden Şube Şefi Özgür Er katılırken doğa sever gönüllüleri ve hayvanseverler eşlik etti.

Katılımcılar adına yapılan açıklamada yaban hayvanları için yemleme çalışmalarının aralıksız devam edeceği söyleyenerek vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları istendi.

Kaynak: PHA