Gölbaşı'nda veli ve öğrencilere 'Verimli Ders Çalışma' semineri

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış Yol(A)çık Projesi kapsamında Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanı olmayan okullarda çeşitli konularda desteklemek amacıyla eğitim odaklı ziyaretler devam ediyor.

Eğitim programı kapsamında Karaburun Ortaokulunu ziyaret eden Şube Müdürü Ramazan Gürsul koordinatörlüğünde Psikolojik Danışman Mehmet Saföz ve Nazan Şahin tarafından "Anne Baba Tutumları" konulu seminer verildi.

Öğrencilere de ilçede Psikolojik Danışmanları Muhammed Tunçaslan, Mine Doğan ve Emre Bala tarafından "Verimli Ders Çalışma" konulu seminer yapılarak yapılan etkinliklerle farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: PHA