Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.135,22
ALTIN
921,85
DOLAR
14,76
STERLİN
19,38
EURO
16,37

Gölbaşı'nda veli ve öğrencilere 'Verimli Ders Çalışma' semineri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hızlandırılmış Yol(A)çık Projesi kapsamında okullara ziyaret devam ediyor.

17 Mart 2022 Perşembe 10:38
20 Okunma
Gölbaşı'nda veli ve öğrencilere 'Verimli Ders Çalışma' semineri

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış Yol(A)çık Projesi kapsamında Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanı olmayan okullarda çeşitli konularda desteklemek amacıyla eğitim odaklı ziyaretler devam ediyor.
Eğitim programı kapsamında Karaburun Ortaokulunu ziyaret eden Şube Müdürü Ramazan Gürsul koordinatörlüğünde Psikolojik Danışman Mehmet Saföz ve Nazan Şahin tarafından "Anne Baba Tutumları" konulu seminer verildi.
Öğrencilere de ilçede Psikolojik Danışmanları Muhammed Tunçaslan, Mine Doğan ve Emre Bala tarafından "Verimli Ders Çalışma" konulu seminer yapılarak yapılan etkinliklerle farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 17.03.2022 10:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama
Adıyaman’da uyuşturucuya 2 tutuklama
Başkan Yıldırım’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Başkan Yıldırım’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Gölbaşı’nda yağmur kanallarını temizliyor
Gölbaşı’nda yağmur kanallarını temizliyor
Adıyaman’da hayvansal yağ ele geçirildi
Adıyaman’da hayvansal yağ ele geçirildi
Şampiyonlardan Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret
Şampiyonlardan Kaymakam Ayrancı'ya ziyaret
Kaymakam Ayrancı'nın köy ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı'nın köy ziyaretleri devam ediyor
Kaymakam Ayrancı, 'Namazla Diriliş' programına katıldı
Kaymakam Ayrancı, 'Namazla Diriliş' programına katıldı
Kaymakam Ayrancı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti
Kaymakam Ayrancı, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti
Gölbaşı’nda bir haftada 513 adres karantinaya alındı
Gölbaşı’nda bir haftada 513 adres karantinaya alındı
AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısı Gölbaşı’nda düzenlendi
AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısı Gölbaşı’nda düzenlendi
Gölbaşı'nda 100 yataklı öğretmenevinin projesi tamamlandı
Gölbaşı'nda 100 yataklı öğretmenevinin projesi tamamlandı
Gölbaşı'nda devrilen ATV motosiklet sürücüsü yaralandı
Gölbaşı'nda devrilen ATV motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Videolu Haber
Otomobil bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Videolu Haber
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi
Kaymakam Ayrancı öğrenci ve köy sakinleriyle bir araya geldi
Gölbaşı Belediyesi kaldırımları onarıyor
Gölbaşı Belediyesi kaldırımları onarıyor
Başkan Yıldırım: Hem çalışıyoruz hem borç ödüyoruz
Başkan Yıldırım: Hem çalışıyoruz hem borç ödüyoruz
Gölbaşı’nda bir haftada 348 adres karantinaya alındı
Gölbaşı’nda bir haftada 348 adres karantinaya alındı
Başkan Yıldırım: İlçemize 3 milyon yatırım ile modern bir mezbahane kazandırdık
Başkan Yıldırım: İlçemize 3 milyon yatırım ile modern bir mezbahane kazandırdık
Başhekim Aydın hastanedeki gelişmeleri değerlendirdi
Başhekim Aydın hastanedeki gelişmeleri değerlendirdi
Gölbaşı’nda çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı
Gölbaşı’nda çiftçilere Macar Fiği tohumu dağıtıldı
Kaymakam Ayrancı, esnafları ziyaret etti
Kaymakam Ayrancı, esnafları ziyaret etti
Gölbaşı'nda hayırsever gurbetçiden okula kitap desteği
Gölbaşı'nda hayırsever gurbetçiden okula kitap desteği
Gölbaşı'nda kaçak avlananlara göz açtırılmıyor
Gölbaşı'nda kaçak avlananlara göz açtırılmıyor
Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerler sertifikasını aldı
Gölbaşı'nda eğitimini tamamlayan kursiyerler sertifikasını aldı
Gölbaşı'nda intihar girişimi polis önledi
Gölbaşı'nda intihar girişimi polis önledi
Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi
Kaymakam Ayrancı, yol açma çalışmalarını inceledi
Gölbaşı’daki yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Gölbaşı’daki yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim