Gölbaşı'nda vatandaşların sinyalizasyon talebi

İlçede bulunan 1 Nisan Bulvarı Koçgaz kavşağında yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle vatandaşlar sinyalizasyon sistemi kurulmasını istiyor.

Çevresinde Mimar Sinan Ortaokulu, Gölbaşı Anaokulu, 3 nolu Sağlık ocağı, Devlet Hastanesi, Mimar Sinan, Yenikent ve Yeni Mahallelerinin kesiştiği 1 Nisan Bulvarı Koçgaz kavşağına yaya ve araç trafik yoğunluğu her geçen gün artmaya devam ederken çevrede yaşayan vatandaşların yanı sıra sürücüler ise kavşakta yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için kavşağa acilen trafik lambası konulması gerektiğini belirttiler.

Kavşağın hemen yanı başında ilköğretim okulunun da bulunduğunu belirten vatandaşlar “Özellikle okullar eğitimdeyken, burada yoğun şekilde öğrenci trafiği yaşanmaktadır. Öğrencilerin karşıdan karşıya geçişleri, bu dönemde kazalara davetiye çıkarmakta, nihayetinde burada birçok kaza da meydana gelmektedir. Araç ve insan trafiğinin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bu mıntıkaya mutlaka trafik ışıkları konulmalıdır” diye konuştular.

Kaynak: PHA