Gölbaşı'nda uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis ekipleri tarafından şüphe üzerine plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 18,67 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyu muhafaza altına alan polis ekipleri otomobilde bulunan N.S, Z.B. ve S.B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA