Gölbaşı'nda temizlik seferberliği

Doğu ve Batı illerini bir birine bağlayan konumunda olan Gölbaşı ilçesinde belediye ekiplerince başlatılan temizlik çalışmalarının yanı sıra, kış mevsimi için ön hazırlıklara da başladı.

“Gölbaşı'nı örnek bir ilçe yapma anlamında el birliği ile mücadele edelim”

İlçede temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “İlçemizde adeta temizlik seferberliği başlatmış durumundayız. Ekipler yapmış oldukları temizlik çalışmaları kapsamında ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyor. İlçemizin muhtelif sokak ve caddelerinde çevre kirliliği yaratan hafriyat ve çöpleri temizliyor. İlçemiz merkezinde ve mahallelerinde çalışmalar devam ederken yeşil alanlar yabani otlardan temizlenerek, görsel bakımdan daha iyi hale getiriliyor. Mahallelerimizde ibadethaneler, muhtarlıklar, park ve bahçeler gibi vatandaşlarımızın sık bulunduğu mevkilerde, temizlik ve bakım çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüren ekiplerimiz süpürme, yıkama ve mıntıka temizliği ve genel temizlik yaparak halkımızın kullanımına sunuyor. Bu anlamda da halkımızdan ricamız daha temiz bir gelecek için, çocuklarımızın yarını için, çevremizi temiz tutmalarını buna azami önem göstererek ilçeyi örnek bir ilçe yapma anlamında el birliği ile mücadele edelim" dedi.