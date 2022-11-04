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Gölbaşı'nda Tarih Yazan Çocuklar Projesi Hayata Geçti

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden, tarihe mal olmuş önemli Türk şahsiyetleri kitaplarla ve çeşitli etkinliklerle benimsetmeyi amaçlayan Tarih Yazan Çocuklar projesi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hayata geçti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
04 Kasım 2022 Cuma 12:59
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Gölbaşı'nda Tarih Yazan Çocuklar Projesi Hayata Geçti

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ve Projenin Adıyaman İl Koordinatörü Muhammet Mustafa Dicle’nin katılımı ile Protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile başlatılan proje, Gölbaşı’nda bulunan 25 ilkokul 175 derslikte çocuklar hem Türk tarihinin önemli şahsiyetlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacak hem de proje içeriklerinde bulunan çalışmalarla hayal güçlerini zorlayacaklar.

Projenin Gölbaşı’nda başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı şunları söyledi: “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın gelecekleri için bizler üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Teknoloji çağının getirdiği güzellikler kadar tehlikelerinin de  olduğunun farkındayız. Günümüzde karşılaştığımız en büyük tehlikelerden biri, dijital dünyanın getirdiği dezenformasyon sorunudur. Özellikle çocuklarımıza yönelik bu problem, hepimizin geleceğini etkileyecek düzeydedir. Burada çocuklarımızın kendi öz kahramanlarını, atalarını, kendi dedelerini kendi değerlerini benimsemesi ve bunları yaparken eğitim hayatlarında da gelişim sunması çok önemi bir çalışmadır. ‘Tarih Yazan Çocuklar’ projesi bu kapsamda önemli bir misyon üstlenmektedir. Proje ilçemizde de hayata geçti. Gölbaşı’nda yaşayan çocuklarımızın gelecek hayallerini kurarken ecdadından örnekler alması en büyük arzumuz. İlçemize hayırlı olsun.” dedi

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise projenin çocuklar üzerinde önemli etkileri olacağını ifade etti. Özdemir: “Bu proje, özellikle çocuklarımızın tarihi değerlerimizi tanımaları ve onlara kendi dünyalarından bakmaları açısından çok önemli. Gölbaşı’nda öğrenim gören tüm çocuklarımız hem kitap okuma alışkanlıklarına hem tarihi bilgiye hem de çeşitli etkinliklerle farklı beceriler elde etmeleri için çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Tarih Yazan Çocuklar” Projesi Adıyaman  İl Koordinatörü Muhammet Mustafa Dicle ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Tarih Yazan Çocuklar projemiz ülkemizin dört bir yanından çocuklarımızla buluşmaya devam ediyor. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerini kendi benliklerinde hissetmesi için uzmanlar tarafından hazırlanan bu proje, inşallah çok daha yaygın bir hale gelecek. Tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum.” dedi


Kaynak:PHA

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Gölbaşında Tarih Yazan Çocuklar Projesi Hayata Geçti
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