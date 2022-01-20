Gölbaşı'nda sokak hayvanları unutulmadı

Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından yoğun kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belirli kesimlerine yem bıraktı. Köpekler için farklı bölgelere yiyecek bırakan ekipler, başıboş kedi ve diğer hayvanların aç kalmaması için de şehir merkezi ve kırsaldaki çeşitli noktalara günlük olarak yiyecek ve yem götürüyor.

İlçede sokak hayvanları için gönüllülerle birlikte yemleme çalışması sürdürdüklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"İlçemizin taşını toprağını insanını sahiplendiğimiz kadar minik dostlarımızı da sahipleniyoruz. Sokak hayvanlarına ve Göldeki misafirlerimize yönelik yemleme çalışmalarımıza gönüllülerimiz ile devam ediyoruz. Sizlerde kapılarınıza bir kap yemek bir kap su bırakabilir; onlara hayat olabilirsiniz. "şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA