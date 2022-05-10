Gölbaşı'nda motosiklet hırsızlığına 3 gözaltı

İlçede A.P'ye ait işyeri önünde park ettiği motosikletin çalındığı fark edince polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından görgü tanıkların ifadesine başvurarak, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleye polis ekipleri şüphelilerin E.E., A.D. ve H.Y., olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda çaldıkları motosikletlerle birlikte gözaltına alındılar. Motosikletler sahibine teslim edilirken gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA