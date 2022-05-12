Gölbaşı'nda minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yarmakaya köyü yakınlarında meydana geldi.

D.S., idaresindeki 02 J 5065 plakalı minibüs ile B.G., yönetimindeki 02 DB 553 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile yanında bulunan F.G., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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