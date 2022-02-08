Gölbaşı'nda intihar girişimi polis önledi

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir inşaatın en üst katında intihar edeceğini söyleyen H.İ., görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Polis ekipleri tarafından 1 saat süren ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçirilen H.İ., olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA