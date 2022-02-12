Gölbaşı'nda hayırsever gurbetçiden okula kitap desteği

Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlıdan olan ve İsviçre Zürih'te yaşayan hayırsever Harmanlı İlk ve Ortaokulu Kütüphanesi’ne "Kütüphaneler Kitap Dolsun Herkes Kitap Okusun" projesi kapsamında 700 adet kitap hediye etti.

Kütüphanelere kitap desteklerinin sürdüğünü belirten ve hayırsever hemşehrisine teşekkür eden Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Herkes Okusun” Projesi ile okul kütüphanelerimiz zenginleşmeye devam ediyor. Bu anlamlı projeye destekte bulunarak Harmanlı İlk ve Ortaokulumuz kütüphanesine 700 adet kitap kazandıran Harmanlılı hayırsever hemşerimize şükranlarımı sunarım." dedi.

Kaynak: PHA