Gölbaşı'nda hafit ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza,Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Belören Beldesi yakınlarında Cüneyt Özdemir idaresindeki 80 LR 152 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Abdülaziz yönetimindeki 27 MR 800 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan Yusuf Abdülaziz yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak:PHA