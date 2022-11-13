Gölbaşı'nda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1'i ağır 8 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Gölbaşı Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Balkar köyü yakınlarında meydana geldi. Cuma Kılıç idaresindeki 01 AIM 886 plakalı otomobil ile Şeyho Selçuk idaresindeki 44 BU 403 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. sürücüler Cuma Kılıç ,Şeyho Selçuk Zeliha Kılıç , Hacı Selçuk, Hasan Selçuk, Hasan Selçuk, Şeyho Selçuk ve Yusuf Selçuk yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Selçuk, durumunun ağır olması nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kaynak:PHA