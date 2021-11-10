Gölbaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı

Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına; Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Kurum Amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, CHP İlçe Başkanı Emine Köseler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, Basın Mensupları, Sivil Toplum Kurulusu ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü nedeniyle Atatürk büstüne çelek konularak, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: PHA